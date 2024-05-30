☆DIESEL ディーゼル メッシュキャップ キャップ 帽子/黒☆新品

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商品詳細
◎この度は、当店の出品商品をご覧頂きまして誠にありがとうございます。≪≪商品詳細≫≫【ブランド】DIESEL(ディーゼル)【状態】新品未使用【カラー】ブラック【サイズ】頭周り：56cmつば：7cm高さ：17cm【素材】コットン,ポリエステル【仕様】７段階にサイズ調整可能ディーゼルジャパン(株)正規品※大切な方へのギフト包装も無料にて承っております。ご購入後お知らせ下さい。◎DIESEL(ディーゼル)より新作モデル、メッシュキャップです。フロントのブランドロゴデザインと、バックブランドロゴがアクセントになります。サイズ調整も可能になりますので、幅広い方にお使いいただけます。コーディネートのアクセントにオススメです♪※当店は正真正銘、正規品(本物)の商品のみのお取り扱いです。安心してお買い求めください。
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