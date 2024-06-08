ポロ ラルフローレン 710833790001 キャップ ブラック 男女兼用

PoloRalphLaurenよりキャップの入荷です。ビッグポニーモチーフで、バックには調節可能なストラップ付き！・MADEINVIETNAM・型番：710833790001・カラー：BLACK・ポリエステル59％、綿41％・裏地：ポリエステル80％、綿20％(装飾部分を除く)・ONESIZE(フリーサイズ)※アジャスターボタンによるサイズ調節可能・つば長さ約7cm【注意事項】※並行輸入品でございます。 正規品となっておりますので、ご安心下さいませ。※タグありです。(シールの残りあとがある場合もございます。)※採寸用サンプルの実寸を記載しております。お手元にお届けする商品と表記寸法の間に多少の誤差が生じる場合がございます。予めご了承ください。※光の加減、お使いのPC環境によりお色の見え方が違う場合がございます。※発送・お返事は平日のみです。#PoloRalphLauren#ポロラルフローレン#BlackKnitLogoCap#ブラック#BLACK#ニット#ロゴ#710833790001#キャップ#帽子＃ストラップ＃メンズ＃レディース＃男女兼用■管理番号：polo0172-bk-999



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