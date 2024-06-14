ポケモンカード VSTARユニバース アルセウスVSTAR UR

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商品詳細
ポケモンカードのVSTARユニバースアルセウスVSTARURです。開封後、すぐにスリーブ＋硬貨ケースに入れて暗所にて保管している為、比較的美品です。開封時の多少のスレ傷等は予めご了承下さい。素人保管の物になりますので、プレイ用としてお考え下さい。また、神経質な方はご遠慮下さい。すり替え防止の為、返品・交換は致しかねます。※発送の際は、スリーブ＋硬貨ケース＋OPP袋に入れて発送致しますポケモンカードポケカカードゲーム
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