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正規品　クロムハーツ　カモフラ　ch キャップ
商品番号 T19427207066
商品名

正規品　クロムハーツ　カモフラ　ch キャップ
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 8,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◾️商品名正規品クロムハーツ　迷彩　chキャップ◾️材質シルバー925◾️詳細7〜8年前クロムハーツ集めてた頃に伊勢丹のクロムハーツで購入しました。レシートは残ってませんが帽子てっぺんのコンチョ(写真2枚目)で本物と判断できると思います。◾️状態アジャスターの破損、傷みありませんので状態はいいかと思います。あくまで中古品ですのでご理解いただき購入お願い致します。
http://narcologia.ru/goods/influenza264993.html
http://narcologia.ru/goods/freshman997656.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate91577.html
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