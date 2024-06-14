正規品　クロムハーツ　カモフラ　ch キャップ

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商品詳細
◾️商品名正規品クロムハーツ 迷彩 chキャップ◾️材質シルバー925◾️詳細7〜8年前クロムハーツ集めてた頃に伊勢丹のクロムハーツで購入しました。レシートは残ってませんが帽子てっぺんのコンチョ(写真2枚目)で本物と判断できると思います。◾️状態アジャスターの破損、傷みありませんので状態はいいかと思います。あくまで中古品ですのでご理解いただき購入お願い致します。
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