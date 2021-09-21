【希少】【極美品】ゼニア　切替ネクタイ　スカイブルー　ダークネイビー　ドット

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【商品名】【希少】極美品 ErmenegildoZegnaエルメネジルド・ゼニア ネクタイ Twinスカイブルー ダークネイビー 切替ドット 光沢 silk100%シルク100%【特徴】切替ネクタイ ドット 光沢【色】ネイビー スカイブルー※素人撮影のため写真の撮り方で見える色が少し異なる場合がありますがご了承下さい。【状態】・中古品【A】※評価基準はプロフィールの紹介文に書いてあるので参考にしてください。使用感がほとんどなくかなり状態が良いものになっています！とても素敵な一品ですのでこの先も長く使っていただけます！【サイズ】大剣幅8.5cm両方とも(cm)※素人採寸になります。平置き時の寸法です。【付属品】※その他付属品はございません。【購入先】ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品です。◎こちらの商品の関連出品物はこちら◎#うーいのネクタイページぜひご覧になってください！※注意事項はプロフィールに記載してあるので必ずお読みください。評価後の補償や返金はできませんので何かあれば評価前にお願いします。結婚式 入学式 卒業式 お葬式 冠婚葬祭 お受験 成人式 入園式 卒園式 セレモニーN1930040