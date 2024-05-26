NIKE AIR MAX90SE“Rice Ball”ナイキ

閲覧ありがとうございます。NIKEのAIRMAX90SE“RiceBall”です。食欲を満たすコンビニの人気商品をイメージで、米のプリントをあしらったインソールを、海苔をイメージしたアッパーで包み込み、誰もが知るツナマヨのパッケージを模したブルーのデザインでアクセントを加えている珍しいタイプになります。サイズは26cmで、カラーは珍しいブルーです。綺麗に履いていたので、目立たない程度の汚れはありますが、まだまだ美品です。★神経質な方は購入をお控え願います。★ヤニやペットの匂いは、当品対象外の為該当しません。自己紹介を一読の上、購入願います。宜しくお願い致します。#ナイキ#AIRJORDAN#エアマックス#エアジョーダン#スニーカー#お米



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Nike】コンビニのおにぎりに着想を得た Wmns Air Max 90 SE “Rice Ball ...



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