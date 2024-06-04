ルイ ヴィトン / ベルト / サンチュール / エピ / LB0051

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数ある商品の中よりご覧いただきありがとうございます！◆商品名LOUISVUITTON（ルイヴィトン）/ベルト/サンチュール/エピ/LB0051フランス・パリに拠点を構える老舗ラグジュアリーブランド「ルイヴィトン」から、大人気レザーベルトのエピサンチュールでございます。飽きのこないシンプルなデザインながらも、エレガントで上品な雰囲気があり、末永くご利用いただけます。是非この機会にご検討ください！！◆品番LB0051◆サイズ110/44（約H:3cm/W:91cm（バックルを除く））◆カラーブラック×シルバー◆状態着用による使用感などのダメージ（6から9枚目のお写真をご確認ください）は散見されますが、まだまだ十分にご愛用いただける商品でございます。記載しきれないダメージがある場合がございますので、ご了承の上でご検討をお願いいたします。◆付属品お写真にあるものがすべてとなります。◆ご注意ください商品はUSEDであることをご理解の上でご検討をお願いいたします。撮影環境やディスプレイなどの関係により実際の色と多少異なるように見える場合がございます。特筆すべき部分については、お写真もしくはコメントにある通りとなります。別途ご確認のご要望のある部分などございましたら、遠慮なくお申し付けください。その他ご不明な点などございましたら、お気軽にお問合せください。どうぞよろしくお願いいたします。おまとめ割引も承ります（コメント欄にてご一報ください。）ので、よろしければ下記もご覧ください。#うみ小物#うみルイヴィトン