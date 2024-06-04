10/ Errico Formicola エリコフォルミコラ シルク×麻

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(プロフィールご一読下さい)(インポートネクタイ多数出品中です)ErricoFormicolaエリコフォルミコラ ネクタイです。シルク×麻素材で、シャンブレー風の素材です。タグ等付属無しですが、新品未使用です。◾ブランド◾ErricoFormicolaエリコフォルミコラ◾色◾ネイビーシャンブレー風◾素材◾シルク 60%麻 40%◾サイズ◾素人採寸の為誤差はご了承下さい。・全長:約146cm・大剣部分:8cm◾状態◾・タグ等付属無しですが、新品未使用です。・丸めて保管しておりました。多少のシワはご了承下さい。・素人保管の為、神経質な方はお控え下さいませ。◾発送◾ネコポスにて発送します。輸送時のシワ等はご了承下さい。◾webより◾ネクタイにはブランドによりそれぞれ得意とするものが異なります。クラシコイタリアブランドで確固たる地位にある「Kiton」、「LUIGIBORRELLI」はプリントタイで有名です。そのネクタイを長年クリエーションしてきたのがエリッコ本人。彼にしか出せない柄、配色は正にクラシックなナポリスタイルです。エグゼクティブな雰囲気をお楽しみ下さい。#NICKY #ニッキー #FIORIO #フィオリオ#LUIGIBORRELLI #ルイジボレッリ#PAOLOALBIZZATI#パオロアルビザッティ#FrancescoMarino#フランチェスコ・マリーノ#DRAKES #ドレイクス#FrancoBassi #フランコバッシ#STEFANOBIGI #ステファノビジ#TIEYOURTIE #タイユアタイ#kiton #キートン#Charvet#シャルべ#BEAMSf#ビームスエフ#UNITEDARROWS #ユナイテッドアローズ#STRASBURGO #ストラスブルゴ#エリコフォルミコラ#CARUSO#カルーゾ#LARDINI#ラルディーニ#TAGLIATORE#タリアトーレ#DistrictUNITEDARROWS#SOVEREIGN#THESOVEREIGNHOUSE#ソブリン#ソブリンハウス#SalvatorePiccolo#サルバトーレピッコロ