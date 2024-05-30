セブンセンス　コードバン　長財布

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商品詳細
セブンセンスのコードバン長財布になります。20万以上の財布ですが表面にキズが結構ありウォレットリングを後付けしたのでこの値段にしました。まだまだ使えると思いますのでよろしくお願いします。中は、キレイだと思います。コードバン7sense
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