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あしたのジョーTシャツ
商品番号 W55144685058
商品名

あしたのジョーTシャツ
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 4,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カワイイTシャツです！レディースで着ても◎ある程度のプリント割れはあります。※ご注意・自宅保管していました。・小さくして発送となります。・簡易包装でリサイクル資材を使用する場合がありますが、丁寧な梱包を心がけます。・お知らせなく匿名配送間(らくらくメルカリ便、ゆうゆうメルカリ便)で変更する場合があります。こちら、ご理解された上でご検討頂けると幸いですm(__)m疑問点、ご要望などありましたらお気軽にご相談ください☆よろしくお願いします！
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