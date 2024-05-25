DAIVIDA ダビダ ヘルメット コルク ヴィンテージ 半ヘル

種類...半帽・ハーフ特徴...ビンテージDAVIDA(ダビダ)のビンテージです。鑑賞用にどうぞ。Lサイズイギリス製(MADEINENGLAND)スナップボタンや顎紐を通すリングに錆があります。耳当てや内装表皮に経年劣化も見られます。画像にてご確認ください。年代物のエイジングと思って頂ければ幸いです。出品にあたり一通り拭き掃除しました。新品のような状態をお探しの方、少しの事でも気になる方はトラブル防止の為お控えください。当時物・ヴィンテージ品に御理解ある方のみ御検討宜しくお願いします。※古い物ですので、基本イベントや観賞用としてお使いください。



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