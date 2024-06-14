needles Tシャツ　studious

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商品詳細
柄・デザイン···プリント（ロゴなど）needlesのポケットTシャツのstudious別注の商品となります。3月にリリースされたトラックパンツと同配色のカラーリングで、こちらは1番人気のベージュカラーと同色になります。オンラインで販売がございましたが、即完売し、店頭での入荷もあったもののこちらのカラーは店頭に並ばなかったと伺っています。サイズ感はジャストサイズですので、男性・女性ともにオーバーサイズに着ていただくにはLサイズがベストです。2回着用しましたカラー···ベージュ袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏、秋
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