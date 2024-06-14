needles Tシャツ　studious



Needles（ニードルス）の「STUDIOUS 別注 Papillon Emb.Pocket Tee ...



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Needles STUDIOUS別注 Crew Neck Shirt | labiela.com



Needles（ニードルス）の「【NEEDLES】STUDIOUS別注 PAPILLON刺繍ポケT ...



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タイダイ染めTシャツ/STUDIOUS別注/L/コットン/マルチカラー/総柄/MR595



タイダイ染めTシャツ/STUDIOUS別注/L/コットン/マルチカラー/総柄/MR595



ニードルズ×ステュディオス、初のタイダイTシャツ＆“ラメ加工”サイド ...



22SS/STUDIOUS別注/パピヨン刺繍/ポケットTシャツ/L/コットン/WHT/KP346



STUDIOUS MENS(STUDIOUS MENS)｜NeedlesのTシャツ/カットソーを使った ...



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19SS STUDIOUS別注PAPILLON刺繍TEE クルーネックTシャツ



needles×STUDIOS別注Tシャツ-

柄・デザイン···プリント（ロゴなど）needlesのポケットTシャツのstudious別注の商品となります。3月にリリースされたトラックパンツと同配色のカラーリングで、こちらは1番人気のベージュカラーと同色になります。オンラインで販売がございましたが、即完売し、店頭での入荷もあったもののこちらのカラーは店頭に並ばなかったと伺っています。サイズ感はジャストサイズですので、男性・女性ともにオーバーサイズに着ていただくにはLサイズがベストです。2回着用しましたカラー···ベージュ袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏、秋