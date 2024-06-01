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- NIKE×JORDAN×SATOU tシャツ 【サトウ1985】Lサイズ
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商品詳細
ナイキ×ジョーダン×サトウ コラボtシャツの出品になります。モデル名：サトウ1985★サイズ：L★カラー：アンスラサイト★状態：新品未使用・未開封・タグ付き★購入先：ナイキオンライントリプルコラボです！デザインが最高で、蛍光色がとても目立つ1枚です！現在出品がほぼ無く、レアだと思います。是非この夏目立ちたい方に！メルカリ専用ボックスにて発送させて頂きます。※ネコポス発送になります。宜しくお願い致します。ポールロドリゲスカニエウエストジェリーロレンゾジャスティンビーバートラビススコットアストロワールドナイキナイキダンクナイキワットザダンクワットザダンクNIKEエアジョーダンairjordanエアフォースairforce1エアフォース1スウォッシュナイキPSGナイキバスケットナイキスウォッシュナイキスウォッシュtシャツナイキtシャツダイヤモンドナイキダイヤモンドナイキラインストーンナイキスポーツウェアナイキfcナイキfctシャツナイキsbナイキsbtシャツナイキtシャツナイキビッグスウォッシュアトモスナイキtシャツナイキtシャツ国旗柄ナイキパリサンジェルマンナイキダンクローワットザポールナイキダンクナイキワットザポールポールロドリゲスナイキ ポールロドリゲスダンク ポールロドリゲスワットザポールロドリゲス風車ナイキロゴタテナイキゴツナイキyeezyyeezyboostランニングトレーニングトレーニングジムハワイパリサンジェルマンオフホワイトglowinthedarkグローインザダークナイキSBNIKESBダンクローSEDUNKLOWSEオリンピックオリンピック スケボースケートボード堀米雄斗ナイジャヒューストン
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