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NIKE×JORDAN×SATOU tシャツ 【サトウ1985】Lサイズ
商品番号 O67124045672
商品名

NIKE×JORDAN×SATOU tシャツ 【サトウ1985】Lサイズ
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 3,515 円
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商品詳細

ナイキ×ジョーダン×サトウ　コラボtシャツの出品になります。モデル名：サトウ1985★サイズ：L★カラー：アンスラサイト★状態：新品未使用・未開封・タグ付き★購入先：ナイキオンライントリプルコラボです！デザインが最高で、蛍光色がとても目立つ1枚です！現在出品がほぼ無く、レアだと思います。是非この夏目立ちたい方に！メルカリ専用ボックスにて発送させて頂きます。※ネコポス発送になります。宜しくお願い致します。ポールロドリゲスカニエウエストジェリーロレンゾジャスティンビーバートラビススコットアストロワールドナイキナイキダンクナイキワットザダンクワットザダンクNIKEエアジョーダンairjordanエアフォースairforce1エアフォース1スウォッシュナイキPSGナイキバスケットナイキスウォッシュナイキスウォッシュtシャツナイキtシャツダイヤモンドナイキダイヤモンドナイキラインストーンナイキスポーツウェアナイキfcナイキfctシャツナイキsbナイキsbtシャツナイキtシャツナイキビッグスウォッシュアトモスナイキtシャツナイキtシャツ国旗柄ナイキパリサンジェルマンナイキダンクローワットザポールナイキダンクナイキワットザポールポールロドリゲスナイキ　ポールロドリゲスダンク　ポールロドリゲスワットザポールロドリゲス風車ナイキロゴタテナイキゴツナイキyeezyyeezyboostランニングトレーニングトレーニングジムハワイパリサンジェルマンオフホワイトglowinthedarkグローインザダークナイキSBNIKESBダンクローSEDUNKLOWSEオリンピックオリンピック　スケボースケートボード堀米雄斗ナイジャヒューストン
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