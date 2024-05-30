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STUSSY　スカルソード　全面ビッグプリント　Tシャツ　　ステューシー
商品番号 H13360911009
商品名

STUSSY　スカルソード　全面ビッグプリント　Tシャツ　　ステューシー
ブランド名 ステューシー
特別価格 税込 4,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

不定期にフォロワー様限定でワンコイン500円古着を販売させて頂きます！出品物の中から送料込み500円で不定期にて販売させて頂きますので是非フォローお願い致します。詳しくは自己紹介欄をご覧下さい。#HIROAKI古着のTシャツ一覧#HIROAKI古着のSTUSSY一覧ご覧いただきありがとうございます。●フォロー割フォローしていただけましたら※〜5000円→200円引き※〜10000円→400円引き※11000円〜→800円引き※2点以上の購入はさらフォロー割適用後に総額から5%お値引き致します。※購入前にコメントお願いします。※発送は小さく折り畳んでの発送となります。気になる方は事前にお知らせ下さい。(別料金での対応となります。)●説明STUSSYのスカルビッグプリントTシャツになります。フロント全面にスカルソードのビックプリント。実寸XLのビッグサイズ。メンズ、レディース共に着用して頂けると思います。●カラーブラック系黒●状態古着のため多少の着用感、フェードございますが、まだまだ着ていただけると思います。出品物は基本的に古着になります。検品はしておりますが、汚れダメージの見落としがある場合があります。古着にご理解がない方の購入はお控え下さい。あくまでも中古品の為、神経質な方、新品をお求めの方のご購入はお控え下さい。●サイズL表記（必ず実寸を確認下さい）着丈：約74cm身幅：約55cm肩幅：約52cm袖丈：約20.5cm多少の誤差はご了承下さい。80s～90s（80's90's）のヴィンテージ古着をメインに、スポーツミックス・ストリート・アウトドア・トレンド・ハイブランドまで幅広く出品しています。基本的に全て一点モノとなりますので、気になった商品はお早めに！
http://narcologia.ru/goods/injure374467.html
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