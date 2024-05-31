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BOTTEGA VENETA ボッテガヴェネタ イントレチャート 二つ折り財布
商品番号 N73215143376
商品名

BOTTEGA VENETA ボッテガヴェネタ イントレチャート 二つ折り財布
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 11,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボッテガヴェネタBOTTEGAVENETA新宿伊勢丹にて購入しました。［品番］464904［サイズ］縦約9.5㎝×横約11㎝×厚み約2㎝［カラー］ブラック［素材］レザー［仕様］開閉式：ファスナー札入れ×1、カード入れ×6、オープンポケット×2［付属品］BOTTEGAVENETA純正BOX、保護袋ファスナーテープに小傷があります。※最後の写真をご覧ください。中古品のため神経質な方はご遠慮下さい。カラー···ブラック
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