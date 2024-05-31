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CHANELシルクネクタイ2本セット
商品番号 P22001057436
商品名

CHANELシルクネクタイ2本セット
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アイテムCHANELシルクネクタイ○サイズ剣先9cm（両方共に）平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態汚れやスレなどございますが、まだお使いいだけます。クリーニング済み○カラー紺、グリーン○素材シルク○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。折りたたんでお届けさせて頂きます。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。
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