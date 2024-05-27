ラッドミュージシャン ロングマフラー　大判ストール

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商品詳細
ラッドミュージシャンのロングマフラーになります。とても使いやすく、生地も伸縮性があり横幅も広く大判ストールのような使い方も可能です。素材colorBLACK綿 85%カシミア 15%全長 280cm横幅 58cmラッドミュージシャンソロイストナンバーナインミスターハリウッドチェスターコート
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