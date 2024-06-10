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【極美品】Nicky ネイビーシャドーストライプネクタイ
商品番号 V43545471913
商品名

【極美品】Nicky ネイビーシャドーストライプネクタイ
ブランド名 ニッキー
特別価格 税込 1,673 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ニッキーのネクタイです。着用回数少なめです。色は鮮やかなネイビーで、1枚目の色味をご参照ください。（2枚目のようなブルーグレーっぽい感じではありません）光沢が強めで、見るからに高級感があります。無地っぽく何にでも合わせやすいですが、こだわりのシャドーストライプがあってお洒落に見せられます。＊サイズ：大剣幅約8cm＊素材：シルク100%＊厚み：普通○クローゼット整理のため、格安で出品しております。○素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。○喫煙家なし、ペットなし○中古品にご理解頂ける方のみ宜しくお願い致します。素人保管のため、神経質な方はご遠慮ください。#プレゼント#ギフト#送料無料#ネクタイ#おしゃれ#紳士小物#紳士雑貨#紳士トゥモローランドユナイテッドアローズシップスビームスニッキー　nickyドレイクス　drakesフィオリオ　fiorioフランコバッシルイージボレッリ　Luigiborrelli
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