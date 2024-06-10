made in gm Japan ウルフズヘッド　shantii ベルト

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madeinGMJapanベルトサイズ M34写真7を参考にしてください バックルははいってません全長 103最短78最長 93穴 7個 もとからです 自分で増やしてません色 ホワイト着用してましたので中古ということでご了承ください