made in gm Japan ウルフズヘッド　shantii ベルト

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商品詳細
madeinGMJapanベルトサイズ M34写真7を参考にしてください バックルははいってません全長 103最短78最長 93穴 7個 もとからです 自分で増やしてません色 ホワイト着用してましたので中古ということでご了承ください
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate562948.html
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