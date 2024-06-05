

MBハイエンドレザーメッシュベルト（シルバー） | MB -there is a ...



MBハイエンドレザーメッシュベルト（シルバー） | MB -there is a ...



MBハイエンドレザーメッシュベルト（シルバー） | MB -there is a ...



MBハイエンドレザーメッシュベルト（シルバー） | MB -there is a ...



MBハイエンドレザーメッシュベルト（ゴールド） 最新のデザイン 9000円 ...



MBハイエンドレザーメッシュベルト（ゴールド）



MBハイエンドレザーメッシュベルト（シルバー） | MB -there is a ...



MBハイエンドレザーメッシュベルト（シルバー） | MB -there is a ...



MBハイエンドレザーメッシュベルト（シルバー） | MB -there is a ...



MBハイエンドレザーメッシュベルト（シルバー） | MB -there is a ...



MBハイエンドレザーメッシュベルト（シルバー） | MB -there is a ...



MBハイエンドレザーメッシュベルト（シルバー） | MB -there is a ...



MBハイエンドレザーメッシュベルト（シルバー） | MB -there is a ...



その他ブランド(ソノタブランド) / MB/ハイエンド/レザーメッシュ ...



MBハイエンドレザーメッシュベルト(シルバー) | yoshi-sushi.ca

※値段交渉、承ります(最大20％OFF)。※質問、可能な限りお答えします。■概要・カテゴリー：レザーベルト・ブランド ：MBアイテム・カラー ：ブラック・サイズ ：S・元値 ：12000円(税込)■素材(※ブログから引用)・帯(本体)：牛革・金具：ダイキャスト(亜鉛合金)・メッキ：ニッケルシルバー■サイズ(※ブログから引用)・幅：2.8cm・全長：115cm(ピン先〜剣先)■状態裏面に使用感あり(6.7枚目参照)。20回ほどは使用。■出品者コメント・2021年7月に受注予約、10月頃に届いたファッションインフルエンサーMBさんのオリジナルアイテム、ハイエンドレザーメッシュベルトです。・使う機会が減ったためMBさんにはごめんなさいですが出品しました。・状態は上記の通りで神経質な方はご注意ください。・金具パーツに至るまで特段安っぽさはありません。・MBさんが強く推していた通り、革らしい丈夫さがありながら良い意味で柔らかくストレッチ性があるため調整がしやすいです。・発送の際は小さく巻いた状態で宅急便コンパクト等でお送り致します(上から押し潰す圧がかかる等の梱包は避けます)。・現役としてまだまだ使えるアイテムなので自分の代わりに使い込んでいただける方に購入してもらえると幸いです。#メンズ#ベルト#革ベルト#レザーベルト#メッシュベルト#MB#MBアイテム素材...本革カラー...ブラック