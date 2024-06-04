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クロムハーツ　バンダナ
商品番号 B15785864623
商品名

クロムハーツ　バンダナ
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 11,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

札幌のユナイテッドアローズで購入したクロムハーツのバンダナになります。サイズは約50×50です。細かな穴が空いてて通気性の良いタイプになります。よろしくお願いします。
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