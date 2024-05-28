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最終価格　NIKE✖️off-whiteコラボTシャツ　Lサイズ
商品番号 J45116019346
商品名

最終価格　NIKE✖️off-whiteコラボTシャツ　Lサイズ
ブランド名 オフホワイト
特別価格 税込 4,674 円
在庫状況 あり

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商品詳細

閲覧ありがとうございます。NIKEとoff-whiteのコラボTシャツです。NIKEスニーカーズで購入後、袋から出して保管していました。NIKEの袋は破棄しています。肩を合わせただけなので、未試着ですが自宅保管なので完璧を求めている方はご遠慮ください。即購入可。Lサイズは完売していますので、お早めにどうぞ。何か質問等ありましたら、コメントよろしくお願いします。カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）NIKEナイキoff-whiteオフホワイト
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