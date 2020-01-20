HEADPORTER 二つ折り財布

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商品詳細
HEADPORTERハイランドウォレット。新品未使用。サイズW130H100(mm)。自宅保管の為、細やかなことが気になる方はご購入お控え願います。返品交換等はお断りしております。ご質問等ございましたら、必ずご購入前にコメント頂きますよう宜しくお願い致します。財布形···二つ折り柄・デザイン···チェック素材···ナイロン
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