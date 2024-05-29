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ポロ　ラルフローレン　コーデュロイ　キャップ　ヴィンテージ　カントリー　レア
商品番号 C13238822548
商品名

ポロ　ラルフローレン　コーデュロイ　キャップ　ヴィンテージ　カントリー　レア
ブランド名 ポロバイラルフローレン
特別価格 税込 7,050 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ブランドアイテム】POLO　Ralphlauren　コーデュロイ生地　キャップ　ヴィンテージ加工　廃盤　レアモチーフ【サイズ】フリーサイズ【状態】元々、ユーズド、ヴィンテージ加工が施されたアイテムになりますが、内側の、おでこのあたる部分に、汚れがございます。【カラー】ベージュ【詳細】記載のダメージはございすが、パッチデザイン、カラーリングが良く、雰囲気が抜群に良いアイテムになります。ポロカントリー、ダブルアールエルがお好きな方にもオススメです。希少な廃盤アイテムになり、ユーズド市場でも出回ることが少ない個体だと思います。お探しだった方、お好きな方、ご検討宜しくお願い致します。
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