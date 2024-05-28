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バズリクソンズBUZZ ★335th F.I.S. ミリタリーキャップ
商品番号 G82642957216
商品名

バズリクソンズBUZZ ★335th F.I.S. ミリタリーキャップ
ブランド名 バズリクソンズ
特別価格 税込 5,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BUZZRICKSONSの335thF.I.S.ミリタリーキャップ50年代USエアフォースレプリカモデル表記サイズタグなし頭囲　約56cm高さ　約16cmつば　約7cm素材　綿使用回数少なく美品。あまり出回っていないうえに、コンディションのいい物ですので、この機会にぜひ！ドリンクは付きません。発送方法•••ゆうパケットポストで箱に入れて発送させていただきます。#バズリクソンズ#エアフォース#キャップ#アメカジ#ミリタリー#レプリカ#レア　キャップ#希少　キャップ
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