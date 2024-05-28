バズリクソンズBUZZ ★335th F.I.S. ミリタリーキャップ

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商品詳細
BUZZRICKSONSの335thF.I.S.ミリタリーキャップ50年代USエアフォースレプリカモデル表記サイズタグなし頭囲 約56cm高さ 約16cmつば 約7cm素材 綿使用回数少なく美品。あまり出回っていないうえに、コンディションのいい物ですので、この機会にぜひ！ドリンクは付きません。発送方法•••ゆうパケットポストで箱に入れて発送させていただきます。#バズリクソンズ#エアフォース#キャップ#アメカジ#ミリタリー#レプリカ#レア キャップ#希少 キャップ
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