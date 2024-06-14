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ナイキ 80s USA製 Ｔシャツ 両面染込みプリント c6885 NIKE
商品番号 D70974447150
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ナイキ 80s USA製 Ｔシャツ 両面染込みプリント c6885 NIKE
ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 3,899 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MADEINUSA表記サイズＳ　実寸　肩幅約44cm　袖丈約16cm身幅約44cm着丈約63cm　綿100％　■１９８０年代頃のオリジナルで多少の使用感はありますが、目立ったダメージなく、現在は生産されていないアメリカ製のモデルです。以下のアイテムも多数出品しています。よろしくお願いします。アメカジ・ビンテージ・デザイン系・ミリタリー・ブリティッシュブランド・ヨーロッパ古着・昭和レトロ　※同等モデル最安値圏での価格設定となっています。※価格交渉中分も含め全ての商品が即購入OKです。※複数購入は割引いたします。カラー...ホワイト袖丈...半袖柄・デザイン...プリント（ロゴなど）ネック...クルーネック
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