valextra ヴァレクストラ 二つ折り財布

専用valextraバレクストラ ヴァレクストラコンパクト ミニ 財布色 紺系サイズ横11.2縦10まち2.71年ほど使用。小銭入れには多少使用感あります。他は画像でご確認下さい。よろしくお願いいたします。財布形···二つ折りカラー···ブルー



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