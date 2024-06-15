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valextra ヴァレクストラ 二つ折り財布
商品番号 P72677850064
商品名

valextra ヴァレクストラ 二つ折り財布
ブランド名 ヴァレクストラ
特別価格 税込 12,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

専用valextraバレクストラ　ヴァレクストラコンパクト　ミニ　財布色　紺系サイズ横11.2縦10まち2.71年ほど使用。小銭入れには多少使用感あります。他は画像でご確認下さい。よろしくお願いいたします。財布形···二つ折りカラー···ブルー
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