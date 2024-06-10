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シュプリームニューエラ59FIFTY HANDSTYLE FITTED CAP
商品番号 N53634510631
商品名

シュプリームニューエラ59FIFTY HANDSTYLE FITTED CAP
ブランド名 シュプリーム
特別価格 税込 6,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ベージュ【ハンドスタイル風のロゴデザインを刺繍した、ニューエラ製の59FIFTYキャップ】サイズ7.3/4=61.5cmSupreme2022Spring/Summerフロントパネルにハンドスタイルロゴの刺繍が入ったNewEraCap往年のStussy（ステューシー）を彷彿とさせる様なハンドスタイルのフォントはシンプル且つポップな仕上がり刺繍は中央が盛り上がるレイズドで刺繍されていますバックにはスモールボックスロゴが刺繍で入ります100%Polyester未使用に近い即購入可商品のすり替えやトラブル防止のため返品、キャンセル等は受け付けておりません。
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