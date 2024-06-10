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Standard California HTC × SD TEE
商品番号 H50523907770
商品名

Standard California HTC × SD TEE
ブランド名 スタンダードカリフォルニア
特別価格 税込 4,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用COLOR　BLACKサイズ　L20thアニバーサリーコラボレーションの「HTC×SD20thCongratsT」です。StandardCaliforniaの立ち上げ当初からセレクトしているHTCこと\"HollywoodTradingCompany\"とのコラボレーションTシャツ。フロントにはHTCのアイコン、シールドロゴ、バックプリントはStandardCaliforniaの20周年をお祝いするスペシャルロゴ。ホワイトボディはブラック、ブラックボディはホワイトでラバープリント。LAのローカルで生産されたMadeinCalifornia。StandardCaliforniaの原点とも言うべきHTCとのスぺシャルTをぜひこの機会に。ウィンダンシーPORKCHOPポークチョップ　キムタク木村拓哉サムズショップサムズSAMSSHOPSAMSマジックナンバーMAGICNUMBERキャプテンズヘルム　CAPTAINSHELMCHALLENGERチャレンジャーNEIGHBORHOOD　neighborhoodネイバーフッドWINDANDSEA　キムタク　木村拓哉windandseaウィンダンシーPORKCHOPポークチョップ　damasurfboardsdamasurfboards
http://narcologia.ru/goods/seamless567829.html
http://narcologia.ru/goods/peroration692115.html
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Standard California HTC × SD TEE
STANDARD CALIFORNIA (スタンダード カリフォルニア)｜HTC × SD 20th ...
Standard California HTC × SD TEE
STANDARD CALIFORNIA (スタンダード カリフォルニア)｜HTC × SD 20th ...
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STANDARD CALIFORNIA (スタンダード カリフォルニア)｜HTC × SD 20th ...
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