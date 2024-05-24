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- 90'VINTAGE DELL TEE 企業 Tシャツ デルコンピューター
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商品詳細
貴重な90'シングルステッチのDELLT-SHIRTSになります。ボディーがALLSPORTSのMAXWEIGHTでしっかりとした生地です。サイズXLで肩幅56センチ身幅58センチ着丈75センチになります。特に傷、汚れ無い美品です。ApplemacbudweisermarlboroibmUNLIMITEDTRAINSNAKEPASSトレイン電車リザードトカゲcowboyマルボロコヨーテウルフリザードカウボーイスネークパスバドワイザーバンドTEE90年代ヴィンテージマリリンマンソンレッチリニルバーナカートコバーンA$APROCKYトラビススコットバドワイザーBUDWEISER
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