新品未使用　販売店限定ポーター財布PORTER WALLET

PORTER/PSCAMOWALLET¥25,300税込カモフラージュ柄の中でも代表的なウッドランドパターンをベースに、オリジナルカラーで製作したPORTERSTANDの人気シリーズ「PSCAMO（ピーエスカモ）」です。品番384-17810サイズW:130mm/H:100mm/D:0mm重量80g素材ナイロンツイル（綿ボンディング加工）下記店舗のみの限定販売です。＜販売店舗＞・PORTERSTAND・PORTERGINZA・吉田カバンオフィシャルオンラインストア財布形···二つ折りカラー···ブラックカラー···オレンジ素材···ナイロン



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