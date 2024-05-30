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NIKE　ナイキ　JORDAN　ジョーダン　キャップ　帽子　メンズ　レディース
商品番号 H84657284846
商品名

NIKE　ナイキ　JORDAN　ジョーダン　キャップ　帽子　メンズ　レディース
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 9,702 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NIKE　ナイキPARIS　パリサンジェルマン　キャップ　帽子ホワイト　白メンズ　レディーススナップバック　調節可サイズ　フリー正規店で購入した100%正規品です。購入後、あまり使用なく保管。全体的に綺麗な状態かと思いますが白なので汚れがついている可能性がありますのでご理解くださいませ。普通郵便での発送を予定しております。お値下げなどの希望がございましたら、お気軽にご相談ください。もし、その際には　[値下げできますか？][いくらまで値下げできますか？]などではなく、ご希望額をそのままお知らせくださいませ。ただ、あまりにも大幅なお値下げは難しく思います。
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