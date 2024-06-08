【美品】Yoshinori Kotakeヨシノリコタケ キャップ セルヒオラモス

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ヨシノリコタケのキャップです。元レアルマドリード・元スペイン代表DFセルヒオ・ラモス着用モデルです。数回使用の美品です。こだわり抜いた美しいフォルムと遊び心のあるデザインが高い人気を誇る＜ヨシノリコタケデザイン＞のキャップ。バーニーズ ニューヨークだけの限定仕様のキャップは、ワッペンや刺繍などのディテールやパーツのすべてをネイビーカラーで統一したシンプルで洗練されたデザイン。＜ヨシノリコタケデザイン＞のアイコンである“444”のエンブレムは上質な雰囲気が漂うエナメル素材で、一つひとつ手作業で作られています。後頭部をメッシュで仕上げたスポーティな仕様で、大人のカジュアルスタイルに、スタイリッシュなエッセンスをプラスするファッションアイテムとしておすすめ。サイズ調整が可能なアジャスター付で、ユニセックスにお使いいただけます。内容／キャップサイズ／キャップ：頭回り約56～60cm、素材／キャップ：本体：コットン100％、メッシュ部分：ポリエステル100％、返品はご遠慮させていただきます。ご了承下さい。