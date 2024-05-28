【2023ASG】ロサンゼルス・エンゼルス　9FIFTY　スナップバック

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9FIFTY2023MLBAll-StarGameオールスターゲームロサンゼルス・エンゼルスストーングリーン大谷翔平●フォルム：9FIFTYシルエットは選手着用の59FIFTYとほぼ同じリアのスナップバックでサイズ調整が可能なモデルです。●カラー：ストーングリーン●サイズ：56.8-62.5cm(スナップバック式)◆単品値下げ不可2点セット購入→合計価格から2000円引き3点セット購入→合計価格から3000円引きこれら以外の値下げは不可とさせていただきます。ダメ元で\"とりあえず聞くだけ聞いてみよう\"というのもご遠慮ください。●完売品＆終売品＆2023年限定モデル----------当商品は安心のらくらくメルカリ便発送です。ゆとりある60サイズ箱に梱包し宅急便でお届けします。コンビニ受取り設定が可能なゆうゆうメルカリ便(ゆうパック)に切り替えることも可能です。ご希望があれば購入前にお申し付けください。