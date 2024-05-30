CEASE\u0026DESIST ニューエラ【希少】

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シース・アンド・ディジストなかなか人と被ること無いと思います。※メルカリでも少数しかでてきません。購入してサイズが合わなく被る機会もなかったので出品しました。サイズを小さくするために内側にニューエラのスポンジが入っているので、サイズが合わなくてもはずせばサイズアップできます。返品等は受け付けておりません。