CEASE\u0026DESIST ニューエラ【希少】

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商品詳細
シース・アンド・ディジストなかなか人と被ること無いと思います。※メルカリでも少数しかでてきません。購入してサイズが合わなく被る機会もなかったので出品しました。サイズを小さくするために内側にニューエラのスポンジが入っているので、サイズが合わなくてもはずせばサイズアップできます。返品等は受け付けておりません。
http://narcologia.ru/goods/cowpox645339.html
http://narcologia.ru/goods/flight228928.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly351984.html
CEASEu0026DESIST snapback ドジャース www.rushfordpark.co.uk
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