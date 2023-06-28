HTCメンズ スタッズベルト

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商品詳細
素材···本革HTCSOLIDBRASSstudsbelt★非常に希少価値の高いTHCのアンティークカラースタッズベルトになります。 多少の使用感はありますが、とてもお洒落でカッコイイベルトです。
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