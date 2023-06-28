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HTCメンズ スタッズベルト
商品番号 B50564596876
商品名

HTCメンズ スタッズベルト
ブランド名 エイチティーシー
特別価格 税込 4,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···本革HTCSOLIDBRASSstudsbelt★非常に希少価値の高いTHCのアンティークカラースタッズベルトになります。　多少の使用感はありますが、とてもお洒落でカッコイイベルトです。
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