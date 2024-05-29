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週末セールZIP STEVENSON本革スタッズベルトSOLID BRASS
商品番号 P74595991249
商品名

週末セールZIP STEVENSON本革スタッズベルトSOLID BRASS
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 3,419 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★週末セール日曜22時まで★元の価格に戻りますのでこの機会にぜひ！#わくわく市場#わくわく市場アパレルの部屋へようこそ●ブランド：希少　レアレザーベルトジップ・スティーブンソン　バックル　ソリッドブラスZIPSTEVENSONhandmadeincallforniaバックルSOLIDBRASSソリッドブラスジップ・スティーブンソン（ZipStevenson）はスタッズベルトブランド「HTC」で一世を風靡した●カラー···ブラウン　こげ茶●素材：本革　レザー　●寸法：長さ99cm長さベルト分97cm長さ　ピン先から穴最小約73cm〜最大約91cm幅　約4cm※素人寸法となりますのでご理解おねがいします。●状態目立った傷はなく大きなダメージはありません。ユーズドですので、使用感はあります。古着ということ、自宅保管ということでご理解の上ご検討くださいまだまだリユース頂けるかと思います。中古品ですので神経質な方はご遠慮下さいませ。●その他、注意事項：トラブル防止の為コンディションに関しましては、出来るだけ正確に書いてはおりますが、見落とし等ある事も御座います。写真の撮り方や照度差によって色味の違いが出る場合があります。あくまで中古品ですので神経質な方はご遠慮下さい。管理番号　z#わくわくわん#わくわくの革素材···本革カラー···ブラウンHTC179#週末セール#特別セール#セール#週末SALE#SALE#お買い得
http://narcologia.ru/goods/tenet679863.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate559877.html
http://narcologia.ru/goods/update2895.html
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