貴重美品　絶版　エルメス　エブリン2つ折り財布

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正規店購入表面スレ、傷は有りません内側カード後もありません今は絶版したエブリン2つ折り財布です購入後数回程の使用で保管してましたこのような綺麗な状態での出品は非常に貴重だと思いますお探しの方はこの機会を逃さないようにして下さい刻印 ◻︎P箱、付属品なしカラー···ブラック柄・デザイン···無地財布形···二つ折り素材···本革