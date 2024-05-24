Dior Hommeディオールオム　ビンテージ　トリコロール　ガチャベルト

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商品詳細
大阪 正規取扱店 新品購入エディ時代のディオールオムトリコロールカラー ガチャベルト使用感は多少ありますが、10年以上前のものにしては傷み等は少ないかと思います。何よりDiorHommeのガチャベルトは希少ではないでしょうか。MadeinItaly長さ97素人採寸ですのでご参考までに#ディオールオム#DiorHomme#エディスリマン#ラフシモンズ#マルタンマルジェラ#イヴサンローラン#ガチャベルト#トリコロール
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