【希少色】ポールスミス 二つ折り財布 ポールドローイング 型押し パープル 紫

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1年程使用致しました。希少色 パープル 紫表面下部辺りに小さな引っ掻き傷があります。（写真1.2参照）財布を開いた右上角辺りに極小さな擦れがあります。（写真6参照）上記以外を除き美品です。型崩れ無し。四隅角擦れ剥がれなし。照明の都合でパープル感が弱く映ってますが、写真10（引用）に明るい照明があたった際の画像を添付致しましたので、色味がわかると思います。⚠︎あくまで中古品です。神経質な方、完璧な状態をお求めの方は、ご遠慮願います。ご了承の上お買い求めください。なお、質問等ございましたら、購入前に宜しくお願い致します。paulsmithポールスミス二つ折り財布コンパクトウォレットポールドローイング型押しエンボスパープル 紫メンズレディースユニセックス縦約10cm横約12cmマチ2.5cm札入れ1小銭入れ2小銭入れポケット2カード入れ10フリーポケット2素材サフィアーノレザー