☆新品箱付32☆ホワイトハウスコックス Russet Leather ベルト

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1875年創業以来、高品質の馬具や洗練されたデザインのベルトや鞄、財布など様々なレザーグッズを作り続けているホワイトハウスコックス【WhitehouseCox】。使用する代表的な革は、強く耐久性のあるイングリッシュブライドルレザーで、約10週間もの間、樹皮や種子など自然の草木を使い丁寧にタンニン鞣しし、さらに天然の染料を革の深部にまで染み込ませ、じっくりと時間をかけたものです。こうしてできた最高の素材を、経験豊かな職人が確かな伝統の技術で形にして行きます。しかし、惜しくも2022年12月をもって廃業してしまいました。今回は、生産終了している貴重な商品を本国より多数入荷いたしました。日本未入荷と思われる表情のある表側を使用した高級感のあるレザーベルトです。品番等は、不明です。ブランド：WhitehouseCoxモデル：シンプルで使い回しの効くデザイン。日本未入荷の為、不明素材：RUSSETLEATHER（表面にひび割れのような表情があります）カラー：BLACKサイズ：全長101㎝（金具込み）、幅3.8㎝金具の先から5つの穴の真ん中まで86㎝※サイズをご確認の上、購入をご検討ください。（こちらのベルトは、カットして長さを調整できる対応となります。）仕様：表 レザー 裏 ピックスエード定価：¥19,800(税込参考価格)付属品：箱、紙タグのみ（写真の物）#whitehousecox#gift#madeinengland#ettinger#leather#wallet#cardcase#present#arrows#beams#isetan#ホワイトハウスコックス#プレゼント#ギフト#レザー#革小物#廃業#アローズ#ビームス#伊勢丹