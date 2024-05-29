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- 【DAMA SURFBOARDS】キムタク着用同型別色 Tシャツ ゴールド Ｍ
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。人気のDAMASURFBOARDSのＴシャツです。キムタクこと木村拓哉さんインスタ着用の同型別色となります。カラー：ベガスゴールド×ブルー(イエロー系)サイズ：ＭDAMASURFBOARDS10DAMATEES/VEGASGOLD×BLUE千葉北を代表するロングボーダー、ダマ氏がシェイプする「DAMASURFBOARDS」から、オリジナルTEES。前面にはシンプルな10DAMAをプリント。街中でも海沿いでも映えるミニマルなデザイン。キムタク着キムタク私物マインデニムロンハーマン木村拓哉キムタクキムタク着ウィンダンシーwindandseam\u0026mテンダーロインWACKOMARIAワコマリアポークチョップsupremeシュプリームneighborhoodネイバーフッドtenderloinゴッドセレクショントリプルエックスGODSELECTIONXXXchallengerチャレンジャーphazertokyoフェイザートウキョウRATSラッツF-LAGSTUF-FフラグスタフporkchopポークチョップHYSTERICGLAMOURヒステリックグラマーシャツボーダーPORKCHOP木村拓哉着私物TMTティーエムティーVANSGYAOさんタクRATSラッツvansバンズサブカルチャーSUBCULTURE柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···イエロー袖丈···半袖ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋、冬1008
http://narcologia.ru/goods/shuttle582925.html
http://narcologia.ru/goods/traverse905026.html
http://narcologia.ru/goods/unusable622474.html
【DAMA SURFBOARDS】キムタク着用同型別色 Tシャツ ゴールド Ｍ | フリマアプリ ラクマ
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