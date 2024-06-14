Hi-STANDARD 最新Tシャツ　白　XL

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商品詳細
先日、期間限定で発売されたHi-STANDARDの最新Ｔシャツ（I'MARAT。カラー：ホワイト。サイズ：XL）です。未開封未着用。保存用に買っていたのですが、断捨離に伴い出品します。#HiSTANDARD#ハイスタンダード#ハイスタ#IMARAT#ビッグサイズ#オーバーサイズ#パンク#パンクロック#難波章浩#namba69#横山健#ケンバンド#kenyokoyama#恒岡章#ツネ#Ｔシャツ#Tシャツ
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