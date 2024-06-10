GEORGIO ARMANI アルマーニ　ネクタイ　ドット柄　レッド　光沢D27

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【はじめに】ご覧頂き、誠にありがとうございます！このアカウントでは、高級ネクタイをメインに取り扱っております。#brand_necktieショップのネクタイ一覧はこちら送料は全品無料です！即購入、コメントなど、大歓迎です！●ブランド名：GiorgioArmani(ジョルジオアルマーニ)●大剣幅：9cm 全長：cm●柄 ：【ドット柄】●生産国：イタリア●色 ：レッド系 光沢●状態 ：目立った傷や汚れなし*こちらはUSED品（中古品質）です。素人検品であるため、見落としなどがあるかもしれませんが、ご了承の上、ご購入をお願い申し上げます。●注意事項※出品商品は1点物の中古品のため商品状態も様々です。可能な限り詳しく状態を記載しておりますが、記載しきれない場合もございますので、ご不明点がございましたらご購入前にお問い合わせください。※カラーやサイズ、イメージが違う等、購入様のご都合での商品交換、返品はお受けしておりません。十分ご検討の上にてご購入ください。※あくまで古着ですので、使用感やシワは当たり前と思って頂けるとありがたいです。気にされる方、新品と同等にお考えの方はご購入をご遠慮ください。【検索用ハッシュタグ】#ネクタイ#ネクタイコーデ#スーツ#ビジネス#古着#古着コーデ#プレゼント#入手困難#即購入可#送料無料【取扱ブランド】当ショップでは、ルイヴィトン（LOUISVUITTON）イヴ・サンローラン(YSL)エルメス(HERMES)PaulSmith(ポールスミス)dunhill(ダンヒル)burberry(バーバリー)ChristianDior(クリスチャンディオール)GIVENCHY(ジバンシイ)CELINE(セリーヌ)Burberry(バーバリー)CHANEL(シャネル)HERMES(エルメス)GUCCI(グッチ)ARMANI(アルマーニ)Versace(ヴェルサーチ)などの有名ブランドネクタイを出品しています。高級ネクタイネクタイピンカバン時計長財布ワイシャツジャケットジーンズスーツメンズバッグレディースビジネスシーンシューズデート結婚式新社会人