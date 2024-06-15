即日発送！新品バレンシアガ /BALENCIAGA BBゴ Tシャツ半袖mサイズ

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ご覧頂きありがとうございます！即購入可能です。ご購入いただいてから24時間以内の発送を心がけております。サイズ M肩幅59cm着丈74cm身幅56cm袖丈25cm。平置きでの測定ですが、素人採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。モニターや撮影環境により色の見え方が変わる場合もございますのでご了承ください宜しくお願いいたします。※発送前に二重検品を行なっておりますので安心してご購入ください。即購入も可能です。並行輸入品となります。簡易梱包となりますので神経質な方なご遠慮下さい。販売物は全て本物です。日本代理店経由の商品と海外並行輸入品を取扱っております。海外ショップ品をご理解いただけます方のみ。ご了承ください,宜しくお願いします。\"