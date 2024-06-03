atmos × ONE PIECE コラボ　2枚セット

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アトモス×ワンピースのコラボどちらも袋からも出していない新品未開封になります！三船長集結のキッドとローのボックスロゴセットになります同じロゴのステッカーも付属しております値下げ❌バラ売り❌即購入⭕️#Buyeeバイイー#bibianビビアン#FROMJAPANフロムジャパン#Neokyoネオキョー#doorzoどうぞ#ZenMarketゼンマーケット#JPGOODBUYジェーピーグッドバイ#楽一番 ラクイチバン#Masadoraマサドラ #日市集 リータオシージーワンピースカードゲーム新時代の主役 ニカルフィプロモ尾田栄一郎書き下ろしsupreme柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···Uネック