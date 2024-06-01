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★ハワイ購入FITTED HAWAII ALOHA SNAPBACK
商品番号 Y38724618088
商品名

★ハワイ購入FITTED HAWAII ALOHA SNAPBACK
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご観覧頂きありがとうございます(*^_^*)《《《即決購入OK！質問等はコメントにて受付！》》》⚠現品限りの為、お早めに!!!ハワイで大人気、日本未発売スナップバックキャップ!!!このキャップの価値をご理解頂ける方にお譲りいたします。◼︎FITTEDHAWAIIALOHASNAPBACKCAP◼︎ブランド:FITTEDHAWAII/フィテッドハワイ◼︎新品、未使用。◼︎カラー:ブラック/イエロー/レッド◼︎サイズ:FREE[57.7cm-61.5cm]◼︎素材:コットン検索スナップバックキャップレア激レアハワイホノルル現地購入品HAWAII希少ストリートファッション【FITTEDHAWAII】ハワイを拠点にするカスタムキャップのブランドFITTEDHAWAIIのアイテム。フロントに「ALOHA」の文字を刺繍したモデルです。
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