【極美品】ホワイトハウスコックス　ラウンドファスナー長財布　レザー　本革

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○コメント最中でも先にご購入された方を優先させていただきますことご理解お願いいたします。○詳細color ブラック 黒 イエロー 金具はゴールド○状態ほとんど使用していない極美品内側に少しだけ汚れあります(6枚目写真)○値下げ希望の方はフォローと、必ず【具体的な希望金額】をコメントにてお知らせください。検討してお返事いたします。○ハンガーやシューツリーなどの撮影備品は付きません。○天然皮革について本革は天然のものであり、個体差や小キズ、シワ、血筋、凹凸などが多少なりともございます。それが本革の証であり味としてご理解お願いいたします。