銀魂 1番くじ ダブルチャンスキャンペーン 直筆サイン【今月末で削除】

何年も前に当たった銀魂1番くじのダブルチャンスキャンペーン当選ポスターです。杉田智和さん・石田彰さん直筆サイン入り。とても貴重だと思います！(当選書等はございません。)バラ売りは致しません。素人保管の為神経質な方は御遠慮ください。出品迷っている為出品取り消しの可能性があります。※10月末までの出品。その後は削除させて頂きます(❁ᴗ͈ˬᴗ͈)



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