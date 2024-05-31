crきなこのキーホルダーとTシャツ

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袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）サイズはLです。CRストアにて買ったものです。新品未使用別々に買いたい方いらっしゃいましたらコメントお願いします。即購入可値下げ応相談カラー···ホワイト季節感···秋季節感···夏、秋季節感···春、夏、秋